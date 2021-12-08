昇達科(3491)手握三家低軌衛星訂單，已經入量產出貨，隨著2022年各大低軌衛星廠持續布建「星系」，目前全球低軌衛星的領先廠商SpaceX、Oneweb、Amazon、Telesat，前三家都是昇達科客戶，明年低軌衛星業務預計將暴增達10倍，今股價開高走高，盤中大漲約6.5%，子公司芮特-KY(6514)更是漲停鎖死，另外，積極與合作夥伴力拼跨入低軌衛星的譁裕(3419)亦逼近漲停，成為盤面強勢的低軌衛星強勢族群個股。

資策會MIC認為，2022年將是低軌衛星商用服務發展元年，國際主要營運商Starlink與OneWeb持續布建「星系」，用戶規模的成長將帶動相關聯網終端需求。為了支持商用服務推展，營運商將加速與設備供應鏈合作，擴大衛星/地面設備製造與零組件採購，資深產業分析師徐子明指出，臺灣已有多家廠商切入主要低軌衛星業者供應鏈，針對地面設備，以用戶終端的天線、Wi-Fi路由器等OEM組裝，以及PCB、射頻元件等製造為主；衛星部分已切入部分零組件製造供應，隨著更多國家邁入商用，臺廠將同步受惠。

昇達科是目前臺灣唯一一家三大低軌衛星客戶訂單都處於量產直接供貨，在低軌衛星的技術含量高，後續一旦進入放量，對毛利率會有很大的貢獻，昇達科今年前三季每股賺2.93元，預估11月、12月營收將逐月走高，第四季相較第三季將雙位數成長，法人預估，明年在4G、5G及低軌道衛星多重引擎催動下，將對營運注入大幅度貢獻，全年營收將挑戰25億元，毛利率將攀升至42～45%，EPS更有實力超過7元。