遠東集團徐旭東一反常態，耶誕點燈後不受訪。（圖／李麗滿）

遠東集團上周被大陸重罰逾20億元，遠東集團董事長徐旭東29日在集團耶誕點燈首度亮相，儀式結束後也打破28年慣例不受訪。

徐旭東更是在點燈進行中，罕見打出親子牌首度在耶誕點燈場合介紹獨子遠東集團創新策略長徐國安、媳婦徐佳莉，並邀請上台跳舞同歡。

遠東集團今年第28年耶誕點燈，過往徐旭東都是從一開始樂團表演即相當亢奮，今年出場時稍有延遲，表情略顯嚴肅，但還是搶拿麥克風與樂團一起唱耶誕歌，同時更邀請兒子與媳婦同台跳舞；徐旭東在致詞表示，現在開始要輕鬆一點過耶誕節，這是一個很棒的節日，小朋友們可以拿到禮物，更重要的是可以感受到愛。

徐旭東說，今天大家可以來這裡，表示台北防疫表現得很好，在台灣，大家現在可以到處去旅行去購物，大家也都拿到5000元振興券，之後再去消費振興台灣經濟；在邀請兒子徐國安夫妻上台致詞時，還幽默表示「我們是一個國際化的家庭。」 徐旭東表示，現場有很多小孩，他也不知道帶這個兒子的感覺該怎麼形容，但兒子年輕時覺得要參加海軍陸戰隊，總共7年的時間，更曾經帶了200人到前線打仗，相較於自己管理公司，兒子領導的能力比較好。徐旭東也特別介紹媳婦Juliana徐佳莉，表示媳婦是學財務及商業管理出身，兩人在創新管理表現都非常好，徐旭東並說本來要求夫妻倆上台致詞用中文問安，沒想到只說了「佳節愉快」、「今天很高興見到大家」，還不夠好，要更加努力。

遠東集團上周陸媒傳出在大陸上海、江蘇等五省市的的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用等方面存在違法違規行為而遭罰款，遠東集團隨即聲明對於裁罰虛心接受並已著手改善，且從此低調不再回應，而徐旭東晚間耶誕點燈，也是事件傳出首度公開亮相，備受外界矚目，現場擠滿媒體，甚至比遠東集團所邀請50多位外賓使節還多，徐旭東在點燈之後，按慣例總會接受媒體提問，談談對國家時事與明年景氣看法，但今晚在一一迎賓上遠東飯店宴會廳之後即由安全人員護駕離開，破例不受訪。