台中市議員陳政顯今天在市議會質詢時，強烈要求文心路標線要全面檢視調整，並強調多次反應要求改善都看不到交通局的作為，當場要交通局長承諾明確改善時程。交通局長葉昭甫當場允諾將儘速予以改善。

陳政顯說，文心路車道與停車格位的劃設方式特殊，等寬的道路忽而三線道忽而四線道，且文心路全線的內線車道幾乎都是左轉專用車道，常常收到民眾因不熟悉路況行駛於內側車道收到交通違規罰單的抱怨，而外側車道通常有大量的機車通行。

陳政顯指出，大家能想像文心路劃設三線車道的部分，能讓直行車通行的車道竟然只剩下一個車道，常可見到內側左轉專用車道空蕩蕩，中線車道卻是大排長龍的怪現象，而外線車道則是有大量機車與少數車輛擁擠混雜通行，市政府竟然持續漠視這種情況！

陳政顯說，交通局每年編列超過15億元的交通違規罰款歲入預算，執行率幾乎都是超過百分之百的超高成效，這個路段不合理的標線應該貢獻了不少！更令人氣結的是民眾繳交罰單時還要自付手續費，以台中市4~8月超過85萬件的違規罰單來計算，民眾貢獻了超過1000萬元的手續費！

陳政顯不滿表示，讓民眾自付手續費是非常不合理，也要求市府評估民眾免付手續費的可行性，請市府不要搶錢搶那麼大，多體恤民眾面對物價節節上漲時荷包的緊縮，在用路安全範圍內少設置易違規的陷阱標線。

陳政顯也痛批交通局目前都還在上架中的就有3種APP，同屬台中市公共運輸處的有103年上架的台中公車APP與108年上架的台中友善公車APP，另還有交通局的台中交通網APP，政府發行的 APP應該整合；該重視的應該是提高下載數與使用者利用率，提供民眾喜愛好用的APP，日後政府對於各式APP的發行建置，絕對要做好橫向聯繫整合，運用最少的經費提供民眾真正的便利。