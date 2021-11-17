坊間八大行業已開放可陪侍坐檯！市議員陳政顯今天在市議會質詢說，衛生局配合稽查一定要嚴格執行規定，不但業者身上要攜帶黃卡，消費者也要帶黃卡避免造成防疫的「破口」。衛生局長曾梓展強調，依中央疫情指會中心規定進入8大行業服務者，施打一劑疫苗且滿14天後，消費者要帶黃卡否則就無法進入。

陳政顯指出，八大行業已開放陪侍，為避免破口不管是服務者及消費者都應該嚴格執行帶黃卡避免破口。指揮中心宣布開放注射高端疫苗的民眾可以加打2劑AZ、莫德納或BNT公費疫苗，這根本就是不負責任作法，台中市政府替中央政府做亡羊補牢工作，對於有需求民眾加強關懷與追蹤。

陳政顯表示，高端疫苗在未得到國際認可前，政府即強勢主導讓人民施打，導致現在國際上紛紛開放注射完整2劑國際認可之疫苗後，可入境免隔離政策時，台灣高端疫苗注射者卻被排除在外，這對國產疫苗獻出手臂的民眾來說情何以堪？

陳政顯抨擊說，中央疫情指揮中心日前開放有需要者，可多打國際認證疫苗完整2劑，間隔28日打一劑的規範下，等於開放90日內打4劑疫苗；在沒有任何科學數據下，竟然就逕行讓人民公費施打，萬一出事由誰來負責？衛生局豈能等閒視之。

衛生局長曾梓展說，八大行業復業除從業人員須提供疫苗接種證明，曾接種疫苗的顧客也能免除快篩等豁免措施，只要出示小黃卡或健康存摺，均可做為接種證明使用；否則將以傳染病法、「嚴重特殊傳染性肺炎第二級疫情警戒標準及防疫措施罰規定」針對全國休閒娛樂場所，違法者業者可罰6到30萬元罰鍰，顧客可處3000到1.5萬元罰鍰。

衛生局強調，民眾施打兩劑高端疫苗後，如果要出國時才需要再追加疫苗，國內則不必再追加打其他疫苗。