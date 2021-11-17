高雄城中城大火引發弱勢族群等高危險建築，建議應優先全面設置住警器。市議員陳清龍17日質詢說，住警器可於失火初期提醒正在熟睡或不知火災發生的民眾及早發現逃生，中市加速進行全市住警器安裝作業，卻不是裝置作業委外處理，卻是讓警消人員幫民眾裝置住警器變成免費水電工。消防局強調，將請鄰里長協助推廣裝置。

陳清龍指出，從去年開始台中市政府每年編列800萬元來購置住宅用火災警報器，今年加上市長預備金1000萬元，共1800萬元，再加上台電捐贈472萬元。十萬多顆的住警器需裝置，反而造成消防人員額外的業務負擔。

陳清龍表示，但安裝住警器均由消防人員執行恐影響救災人力，建議應皆結合民政系統請里、鄰長及社會局協助；並爭取預算朝委外新思維，以解決長期無法提升安裝率問題，別讓警消人員變成水電工。

消防局長曾進財說，消防局今年已請民政局轉知各公所、里鄰長協助宣導安裝住警器，並請里長協助通報有意願補助安裝住警器的的里民名單給各轄區的消防大隊、分隊；亦請社會局提供社工系統聯絡清冊，以方便連絡陪同訪視之人員，並於社工訪視時協助推廣安裝住警器。

陳清龍指出，台中市住宅場所火災警報器設置比率去年是六都最低，但火災件數卻是六都最多。今年南投縣已規畫將住警器進行全縣發放，並由南投市率先試辦，其餘鄉鎮會於明年陸續展開裝設；嘉義市同樣於今年開始放寬標準，最多每戶可申請2顆住警器，已成為全台補助額最高的地區之一。

曾進財說，曾請消防同仁電詢嘉義市承辦人，該承辦表示，當民眾申請補助住警器時，該市消防人員會與得標廠商確認雙方可配合時段共同前往民眾家中，由廠商安裝、消防人員在旁督導；因包含安裝費住警器高出2-３倍之多。目前中市設置率較低應先行提升設置率，確保民眾安全。

曾進財強調，消防局已積極爭取預算購置住警器，同時亦積極宣導補助住警器的訊息，並採民眾自行領回安裝或消防人員到府安裝等方式，以減輕消防人員負擔，避免影響救災人力。