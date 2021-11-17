打造無煤減碳環境是世界趨勢，中央政府也大力推動電動車及電動機車。市議員李榮鴻今天質詢時，關切電動車充電站的普及率，要求市政府環保局要向中央爭取經費，廣設充電站，才能打造電動車友善使用環境。環保局長陳宏益說，將盡量向中央爭取，儘速設置充電效率較快的快充站。

李榮鴻說，根據統計，2019年1月設台臺中市電動車(小客車電能車)共317輛，電動機車共2萬4438輛，到了今年10月電動小客車已經增加到2186輛，電動機車共7萬1026輛，電動車輛年年增加。

但中央對於充電站的設置卻缺乏整體規劃，以電動車來說，絕大多數的車輛都會跨縣市行駛，充電站應該由中央整體規劃並設置，或補助地方設置，否則光鼓勵民眾買電動車，找不到充電站也沒用。

李榮鴻指出，很多國際大廠明年都想把電動車推進台灣市場，因此提升充電站普及率很重要。而充電站最好是快充式的，否則充電效率差，車輛還是會大排長龍。而目前甲安埔地區只有5處充電站，環保局也要盡可能增設，讓使用者充電方便又迅速。

環保局長陳宏益強調，中央目前並沒有補助地方設置電動車充電站及機車充電站，市府都是用空汙基金支應，環保局會盡量向中央爭取，並且盡量設置充電效率較快的快充站。