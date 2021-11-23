拿下DEKRA德凱汽車功能安全的國際標準ISO 26262證書，鴻海科技集團旗下富智康之子公司MobileDrive富智捷加速進軍國際車廠供應鏈，將全力衝刺人工智慧車載軟硬體及系統研發的業務。

車聯網、先進智慧車用電子產品是近年來汽車產業的發展主要趨勢，車用電子產品對於安全性有更高標準的需求，而ISO 26262就是有助於車用電子廠商提升功能安全開發實力的認證標準。新取得ISO 26262功能安全最高等級ASIL D流程體系認證的MobileDrive富智捷董事長黃聖傑表示，MobileDrive承襲鴻海與Stellantis的企業文化，取得ISO 26262功能安全最高等級ASIL D流程體系認證是MobileDrive研發歷程中的一個重要的里程碑，未來將遵循ISO 26262開發，確保智慧座艙、智慧輔助駕駛應用等產品功能安全性及可靠性，致力於為客戶提供高品質的一體化解決方案。

DEKRA德凱台灣營運總經理李春和強調，隨著電動車與車聯網的快速發展，軟體過程改善及能力決定（Automotive SPICE）流程及功能安全（ISO 26262）一直是車廠與供應商關注的主要議題，對汽車產業而言通過ISO 26262的認證就是獲得進入市場的基本門票。

富智捷以人工智慧車載軟硬體及系統的研發銷售為主要業務，進行車聯網業務擴展、產品研發，並集結主動服務和尖端AI演算法的智慧座艙，整合車載電子、儀表板、智慧車載系統，聚焦於用戶的需求打造一體化與個性化的車機無縫體驗。富智捷擁有超過15年多樣的軟硬整合產品開發經驗和百名以上ISO 26262培訓的專業人員，全力投入智慧座艙軟硬體整合，AI深度學習演算法，手機車機智慧串聯，輔助駕駛L3域控制器研發，車聯服務雲端平台建構等汽車產業轉型升級的重點工作，並積極培育關鍵技術人才，以帶動整個汽車產業的創新跟發展。

DEKRA德凱係1925年在德國柏林成立的德國機動車監督協會，如今已是世界知名的第三方專業檢驗檢測認證機構。2020年，DEKRA德凱營業總額達到約32億歐元，業務遍布世界6大洲60多個國家和地區，逾44000名員工致力於為路途中、工作中以及家居中的安全提供獨立的專家服務。這些服務包含車輛檢測、理賠與專家評估、產品測試與認證、工業檢測、諮詢、審核、培訓及臨時雇傭。