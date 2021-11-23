法務部矯正屬泰源技能訓練所烘焙工坊製作的奶酥葡萄、養生雜糧等多種土司，為確保堅持食品安全，堅持不添加防腐劑，健康美味，深受台東地區消費民眾的支持與肯定，以零缺點成績完美獲得優等標章認證。

台東泰源技訓所烘焙工坊獲優等標章認證。（泰源技訓所提供／蔡旻妤台東傳真）

戴上帽子、口罩、手套，收容人在技訓科作業導師的悉心教導下，秤出恰好分量，用心製作出多樣口味的烘焙食品。泰源技能訓練所長林振榮表示，土司用料實在，扎實有嚼勁，長期受到消費者的青睞與信賴，今年首次參加台東縣餐飲衛生管理評核，就獲得官方「優」等認證。

除了民眾肯定，泰源技能訓練所積極爭取官方認證，報名參加「110年台東縣衛生局餐飲衛生管理分級評核計畫」，經衛生局專業人員實地評核，以零缺點的成績通過認證，獲頒「優」等標章，列入台東地區優良食品業者名單。

此外，今年因應疫情影響，台東縣政府未辦理公開頒獎授證，改採製作影片方式，公告於衛生福利部食品藥物管理署「食在優良」查詢地圖、台東縣衛生局官網及粉絲專頁，提供消費者選擇美食享用地點的參考指引。