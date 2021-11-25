東泰高中美容科學生曾筠茹（右）參加「全國家事類技藝競賽」勇奪美顏組全國第10名金手獎，示範為模特兒（左）所畫的「埃及艷后」妝。（羅浚濱攝）

教育部推動技職教育的年度盛事「全國家事類技藝競賽」成績出爐，新竹縣東泰高中美容科學生曾筠茹，在50分鐘內為模特兒畫好難度很高的「埃及艷后」妝，勇奪美顏組全國第10名金手獎，締造桃竹苗區所有高中第一名的成績。

曾筠茹說，她唸竹北市仁愛國中時就對美容美髮有濃厚興趣，國三準備會考時選擇參加國中技藝教育課程，父母親希望她和雙胞胎哥哥就讀普通科的公立高中，但她仍然堅定選讀東泰高中美容科。

曾筠茹有一雙巧手，高一認真學習參與各項比賽獲獎無數，打下很好基礎，高二校內技藝競賽獲選為4名儲備選手之一，經過密集訓練後僅剩她仍堅持不懈，嘗試各種不同型態和年代的紙圖練習。她說，為了參加這項競賽，上高三後每天都留在學校12小時，最少練4張紙圖和3個真人彩妝。

今年的全國家事類技藝競賽，美顏組有75所學校、83位好手一較高下爭取11個名額的金手獎。選手只能自帶畫筆，用大會準備的粉彩，限定在1小時內畫好指定題目「埃及艷后」，難度很高能考驗選手的抗壓性和臨場反應。

曾筠茹說，埃及艷后妝很不好畫，尤其是眉毛，如果筆刷沒控制好，模特兒的眉毛會不對稱，更會髒髒的，潔淨度不夠，她在學校練習時也屢屢失敗，經過老師的鼓勵與調整，不斷練習提高技術，在比賽時以50分鐘畫好此妝。

經過激烈競爭，曾筠茹奪下金手獎，東泰高中也是這次桃竹苗參加美顏組名次最高的學校。曾筠茹受訪時示範為模特兒畫埃及艷后妝，她說，希望明年能考進台中科技大學，朝專業美妝師的目標邁進！