梅艷芳也唱過 〈Plastic Love〉塑膠靈魂尋愛 35年後MV爆紅。

近日來電影《梅豔芳》讓梅豔芳〈尋愛〉一曲掀熱論，該曲翻唱自日本歌手竹內瑪莉亞35年前的〈Plastic Love〉，兩年前蔡一傑也翻唱為〈獨行派對〉，爆紅程度更讓唱片公司新拍情境MV，今年11月中旬公開完整版本MV，僅僅兩周已破187萬次觀看、獲讚15萬，再將全世界近年「CITY POP」昔曲新聽浪潮推上高峰。

2017年，YouTube一名用戶上傳了〈Plastic Love〉音源，畫面僅是竹內的一張定格照，動聽樂曲與歌聲在網傳下獲世界熱烈矚目。梅豔芳粵語翻唱聲線迷人，而蔡一傑更赴日拍攝MV，搭上直升機俯瞰東京市街，再現該曲輕快都會風格。

新生代台港歌手也接連翻唱，獲金音獎最佳新人的台灣創作歌手的9m88，也曾用她擅長的都會懷舊質感重新演繹，MV還重現了當時日本歌榜綜藝節目，至今已獲超過5萬按讚。香港創作歌手AGA魅力美聲則唱出了微醺感，搭配嫣紅色調MV十足吸睛。

此外，日本歌手也紛紛重唱，曾來台開唱的女團「Juice=Juice」重唱該曲作為新單曲，一人一人唱出少女情懷；而歌手eill的版本成了黑木華今年主演電影《老師請坐在我身邊》主題曲，各自展現了曲名所傳達的都會中塑膠般虛偽情愛，連英國樂評也盛讚該曲「與人產生共鳴，不知詞義也能受到情感，是世上最好的流行音樂」。