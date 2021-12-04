蔡明仁推出新歌〈一步一腳印〉MV。（好朋友工作室提供）

大馬歌手蔡明仁近日推出新歌〈一步一腳印〉MV，MV前往陽明山取景，他帶著吉他以步行攻頂山頭，象徵「一步一腳印」越過困難艱辛；創作這首歌的時空背景，是蔡明仁2年前跨年夜時，獨自一人坐在淡水租屋處寫下的勵志歌，當時尚未發片出道的他，正處於即將畢業面臨未來的徬徨階段，來台求學的他比同齡同學晚畢業，看到身邊朋友的事業或家庭一個個穩定下來，讓他心生沮喪而寫了這首歌，勉勵自己不要放棄音樂夢。

蔡明仁當時寫歌，想起自己當兵時期曾為了行軍，背著20公斤裝備行走24公里完成訓練，過程中不但讓自己突破身心極限，更感受到「一步一腳印」的踏實感，也讓他從此把「一步一腳印」奉為座右銘，「我永遠記得當兵2年真的從許多挫折中學習很多事，跌倒又爬起來，有感受到從男孩轉變男人的成長滋味」。

視台灣為福地的蔡明仁新專輯大獲好評，他也把握每個通告機會，其中為了上人氣超夯的節目《綜藝大熱門》，蔡明仁事前精心準備載歌載舞表演，把馬來西亞的local神曲〈山頂黑毒蛇〉kuso改編為舞曲、抒情兩版本，為此還苦練半個月舞技訓練肢體。只見他在節目上先穿上俗又有力的造型嗨唱熱舞，下一秒又西裝筆挺自彈自唱抒情版本的〈山頂黑毒蛇〉，讓在場嘉賓及主持人憲哥、LULU爆笑連連，LULU狂喊：「蔡明仁，你是我的偶像！」該集播出後獲網友空前迴響，YouTube影片一舉突破35萬觀看，網友們還給蔡明仁取了「山頂黑毒蛇兄」綽號。

蔡明仁在台灣Long stay快6年，前陣子疫情影響足足2年無法返回家鄉大馬，「思鄉情切」的他趁近期疫情趨緩，且已完成兩劑疫苗的接種，打算在農曆年前飛回馬來西亞探親，蔡明仁說：「很想當著爸媽的面分享這幾年在台灣宣傳的難忘的大小事，也很想念媽媽親手煮的年菜。」正因為太想念家鄉美食，日前特別找了同樣來自大馬的創作歌手王艷薇及YouTuber Soya一起去逛馬來西亞美食展，展覽上遇到許多大馬人一起分享因疫情而無法回家的心情，讓蔡明仁感到格外溫暖：「也算是在冷天裡互相取暖的方式。」