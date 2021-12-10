大陸《北京日報》用戶端10日報導，曾參加過中尼兩國首次建交談判、建立中國大使館、兩國「中止」外交關係相關文件的起草的中國國際問題研究基金會研究員、公共外交網特邀高級顧問徐貽聰指出，尼加拉瓜外交部主動發表聲明，宣布從即日起承認中華人民共和國為代表全中國的唯一合法政府，斷絕與台灣的邦交及一切官方關係，在世界潮流中再度醒悟，值得高興。

徐貽聰表示，說「再度醒悟」，是因為尼加拉瓜曾在1985年底與中國建立過外交關係，雙方還曾在對方首都設立過大使館，直到1989年底尼加拉瓜當時的政府「背信棄義」，又與台灣重建邦交，迫使中方不得不「中止」與其的外交關係，同時暫停各類合作專案。令人費解的是，從兩國外交關係中止以來，自稱「左派」的尼加拉瓜政府，在國際上多次積極、主動為台灣說項「站台」，完全不顧歷史潮流和國際社會的實際狀況。此次再度主動表態，做出新的決定，應該是第二次正確決策，是一種新的醒悟。

徐貽聰稱，他個人曾參加過中尼兩國首次的建交談判，又曾去往馬納瓜負責建立中國大使館，還曾參與了兩國「中止」外交關係相關文件的起草，對兩國間的那段交往情況至今記憶猶新，也在不斷地思索之中。

尼加拉瓜位於中美洲，東臨加勒比海，西瀕太平洋，南北分別與哥斯大黎加和宏都拉斯接壤，面積12萬餘平方公里，人口500多萬。境內多火山，地震頻仍。目前的經濟以農業為主，盛產木材，也蘊藏有多種礦物。歷史上曾被西班牙殖民統治約300年，1821年宣佈獨立，1839年建立共和國。首都馬納瓜，官方語言為西班牙語，國民多信奉天主教。

徐貽聰指出，在中國與拉丁美洲和加勒比的關係快速發展、方興未艾的今天，尼加拉瓜能夠順應歷史潮流和地區與中國關係的良好趨勢，在當前美國政府大打「台灣牌」、台灣當局也以「挾洋為戲」的情勢下，重新考慮推進與中國的正式關係，並主動採取正確決策，迷途知返，理所當然是一件好事，值得予以祝賀。

徐貽聰強調，縱觀歷史和國際風雲，可以相信，只要尼加拉瓜政府堅持信守承諾，中國政府一貫信守的共處、尊重、平等、互利的各項對外關係原則，就一定能夠惠及於它，使得雙邊交往與合作不斷推向新的平台，攀登新的高度，切切實實地造福於兩國人民。