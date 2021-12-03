四分衛的新專輯傳遞「轉大人」概念。（闊思音樂提供）

四分衛的新專輯傳遞「轉大人」概念。（闊思音樂提供）

四分衛的新專輯《轉轉轉大人》為了傳遞「轉大人」概念，近日曝光全新視覺創作，拍攝專輯內頁時，團員小郭、山哥、虎神與4位繪畫班的小朋友，在一個四面及地板都佈滿白色畫布的畫室裡，拿起各色顏料肆無忌憚地展開彩畫大戰。拍攝當天虎神帶著吉他、小郭拿著滑板，同步讓大家塗上各色顏料，所有人完成一幅集體創作的畫後，三位團員還光著腳帶著畫作到街上拍攝宣傳照，全身佈滿顏料的三人及有著亮眼色彩的大型畫作，引起民眾注意，造成不小騷動。

不僅如此，四分衛還在〈轉大人〉MV中破天荒獻出舞蹈處女秀，其中主唱山哥更是換上運動風嘻哈勁裝手持舊式手提音響，顛覆眾人既定印象大秀街舞身手，有模有樣地讓工作人員都建議他之後考慮嘗試唱跳歌手路線。拍MV時，全體團員更是換上風格整齊一致的復古西裝，闖入潮流炸雞店裡搖滾全開，活力滿屋，期間更有正妹殭屍團助陣為故事增添奇幻元素。

解放肢體上癮的四分衛，為了將於12日晚上7點在三創舉辦的《轉轉轉大人》新歌首唱會，認真排練嶄新騷莎舞步，屆時將與歌迷一同熱翻台上台下。當天除了首次現場演出新專輯曲目，許多樂團的經典作品也不會缺席，這次演出也特別聯手影音平台GtTV進行線上直播，購票洽KLOOK客路售票系統。