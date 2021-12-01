新竹縣政府連續2年舉辦成年禮活動，今年以「青春登大人」為主題，14日將於新埔鎮的藝文廣場舉辦，邀請縣內10所高中、近千名學生，以健走2公里方式，繞行鎮上的文昌祠等，祈求金榜題名並挑戰「過5關」、加冠冕古禮，通過者可獲得成年禮證書、包高粽禮盒。

新竹縣長與多名縣議員、以及多名高中校長，在1日舉辦的成年禮記者會中，共同期許參與成年禮的學生順利通過5關挑戰，認真背負成年的意義，承擔社會責任。楊文科表示，去年在明新科技大學舉辦成年禮，當時即有上百名學生參加，今年擴大舉辦，結合健走和古蹟巡禮，期望能引導青年對自己、家庭及社會的責任。

教育處指出，過5關活動為趣味關卡設計，第1關「啟航」由學生拿著大聲公，說出對自己的期許。第2關則為「期許」，將到新埔鎮文昌祠，向文昌帝君許願。第3關為「挑戰」，要跨過跨欄挑戰無所畏懼的自己。第4關為「團結」將與他人合作齊心通過考驗。最後1關則是「智慧」，邁入人生新階段。

1日的記者會中，由東泰高中醒獅團揭幕演出，竹北、竹東、六家、湖口、東泰等學校校長也出席，期許參加成年禮活動的學生，都能順利通過5關考驗，挑戰成年後的人生。