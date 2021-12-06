2021年2期稻作好香米近日正式推出12月新米上市。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2021年2期稻作好香米近日正式推出12月新米上市，新竹市政府與新竹市農會合作於臉書粉絲專頁「新竹市新鮮事」辦理「送米送到心坎禮」網路抽獎活動，獎項包含大同超美型電鍋等，民眾只要到臉書完成指定任務，即可獲得抽獎機會。

產發處長張力可表示，今年1期稻作的好香米因去年降雨量創52年新低，受氣候影響只好停灌，稻田無奈被迫休耕，所幸下半年雨水充沛，替大地解渴，新竹地區農作得以復耕。

好香米品嘗起來口感飽滿Q彈、烹煮時有芋頭香氣，還可作成簡單的壽司、飯糰料理，即使放冷也很好吃，竹市2期稻作好香米已在12月強力上市，市府邀請大家一起來買新米、抽好禮。

產發處指出，新竹市好香米產量少但質精，在插秧前需經前置整地、施基肥，插秧後到收割前，農民幾乎每天都要到田裡「巡田水」，針對穗稻熱病、褐飛蝨等病蟲害還需要特別留意作防治，到收割後還有烘乾、篩米、包裝等作業，耕作面積僅2公頃，2期稻作產量約計6000至8000公斤。

好香米從插秧到收成約110天，具有早熟特性，比一般台灣品種早約10天，但也因為成長快速，稻桿比較細，遇上強風容易倒伏，在栽培照顧上就需要花上更多的心思調整肥料的供給，這就是新竹市稻米產銷班細心呵護好香米的祕訣。

產發處也貼心提醒，為了讓市民朋友都能夠品嘗到農民最用心照顧的新竹好物「好香米」，自即日起至12月20日止，至臉書搜尋「新竹市新鮮事」參加「送米送到心坎禮」活動完成指定任務，即可獲得抽獎資格。

此次將抽出的獎項為大同超美型電鍋3名、限量發售好香米10名，名額有限。要購買好香米的消費者可電洽新竹市農會（03）5386143轉583。