新北市動保處將在25日耶誕節下午2時舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，活動將在板橋車站站前廣場登場。（動保處提供）

新北市動保處將在25日耶誕節下午2時舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，活動將在板橋車站站前廣場登場，動保處邀集米可白、蕭青陽、唐玲、田定豐、解偉苓及黃鐙輝等名人串聯拍攝影片宣傳，當天現場除了有犬貓認養、免費晶片施打、狂犬病疫苗注射，也將有合奏團音樂演奏，讓飼主帶著寵物放鬆遊樂。

動保處表示，為了宣揚不棄養的理念，市府與名人合作拍攝影片，一起推廣動物之家犬貓認養，今年的毛寶貝幸福耶誕趴首度在板橋車站站前廣場草地舉行，飼主可帶著寵物在綠意盎然草坪遊樂，現場還有陪伴犬協會訓犬表演、合奏團音樂演奏、毛寶貝飼主生命教育課程、新北市警察局警犬隊及防檢局檢疫犬演出，活動內容十分精彩。

動保處指出，當天活動現場藝人米可白、高山峰及伊林模特兒成語蕎都會到現場，化身月老牽紅線，幫助動物之家犬貓尋找家人，民眾只要現場認養即可參加免費訓犬課程、獲得寵物療癒音樂CD、寵物飼料、寵物保健食品及沐浴露等好禮，現場也提供免費狂犬病疫苗注射與寵物晶片登記，直接給予領養飼主一條龍服務。