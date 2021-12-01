桃園至善高中林冠程勇奪工業類學生技藝競賽金手獎。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市私立至善高中家具木工科學生林冠程，參加110學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽」，在長達12小時的比賽時間製作出精緻的沙發邊桌，手藝得到評審認同，在21位參賽者中脫穎而出勇奪金手獎。

林冠程從小就喜歡紙板手作，國中起開始愛做冰棒棍手工藝及細緻模型作品等，因此誕生許多作品，過程中累積成就感，升上高中選讀至善高中木工科，往自己最喜愛的技藝繼續鑽研。

他每天4點放學後仍繼續留在學校練習到9點，透過不斷的練習、模擬題目、找出細微問題並嘗試解決，就是希望磨練自己有最好的表現。林冠程說，今年主題是沙發邊桌，競賽時邊桌輪子也要自己做出來，在加工上有各種做法需要花很多巧思。

學校董事長張皓期，特別在師生出賽前，當面鼓勵師生全力以赴，並支付師生交通費、住宿費、鐘點費等，以幫助學生成長學習，讓選手專心競賽、接受專業訓練，也強調技職教育需注重平時努力。

校長蔡永智表示，木工科老師及選手犧牲假日到校練習，學生拿下金手獎證明只要肯下工夫，汗水不會白流。