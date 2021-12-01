《國家語言發展法》將本土語文列為各教育階段部定課程，教育部長潘文忠今表示，已在11月28日完成108課綱本土語文課綱的審議，從111學年起本土語文的教學從小學延伸到國、高中，國中7、8年級每周必修1節本土語文，高中則是必修2學分。

目前本土語言在國小是必修、國中選修，但因應《國家語言發展法》的施行，本土語言除了原先的閩南語、客語及原住民語外，手語及閩東語（馬祖及桃園人使用）也納入。

因應本土語文將納入部定課程，教育部著手調整108課綱，不過去年10月25日課審會國中分組有4位委員不滿國中3年每周1節挪去教本土語言，將影響到彈性課程教學，因此辭去課審委員職務，當時引發軒然大波。

教育部重組課審會後，繼續審議本土語文課綱。潘文忠今天在教育部部務會報中表示，本土語文課綱經過89次分組會議、38次大會審議後，終於在11月28日完成。

潘文忠說，新的本土語文課綱將從111學年起實施，屆時本土語文的種類，將從原來的閩南語、客語及原住民語，再加上手語及閩東語；本土語文的教學，也從國小延伸到國中及高中。

根據課綱，國小每個年級都必修本土語文，每周1節；國中7年級、8年級每周必修1節本土語文；高中生則要必修2學分。

潘文忠說，學校本土語文納入台灣手語及閩東語，加上原先的原住民語等，這些語言別的師資是一大挑戰，他要求負責的國教署積極準備因應，可以透過直播共學的方式，滿足學生學習各種本土語文的需求。

他也提醒，從111學年起，國小、國中及高中都有本土語文課程，他要求負責的單位，要訂出不同教育階段選修銜接的相關規範；同時，各種語言別的教科書審議也要依時程進行，以讓學生到時候有教科書可以使用。