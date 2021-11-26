city’super復興店小農伴手禮專區 搶年底送禮商機。

頂級超市city’super力挺小農及台灣在地農業，首次攜手農糧署、遠傳friDay購物，運用線上線下通路合推農產加工品，昨（25日）起至12月2日於city’super復興店設置全台超市最大「小農伴手禮專區」，集結近50樣在地小農加工品，搶年底送禮商機。

city’super表示，近2年在地小農相關商品年銷增5成，尤其受疫情影響更加速消費者食安意識攀升，從銷售觀察到台灣在地小農商品走向精緻化，提升附加價值彰顯在地特色，包含有機農產品、友善土地的農產加工品皆逐漸受到消費者青睞而蔚為趨勢。

這次「小農伴手禮專區」引進台南市玉井聯興青果生產合作社以芒果界「愛馬仕」凱特芒果為原料，每顆芒果只取最精華的兩片製作的「辰品凱特芒果乾」，以及多款有居家儀式感的茶飲。

包含來自屏東逾百年、傳承三代的「十大神農」牛蒡職人陳建行所出產的「大力蔘有機蒡蒡茶」；採用自然農法的百大青農呂文宏以有「綠野中的紅寶石」之稱的洛神，結合香茅製成「自然主義農園洛神花草茶」。

擁有「綠色保育標章」的新北市三峽百年品牌「谷芳有機茶園」，展售有機野放碧螺春綠茶、有機野放柑橘蜜香紅茶、有機野放GABA烏龍茶等；新北市北海岸的香氛花園，地處歷史悠久的茶區「阿里磅」，使用在地特色品種硬枝紅心製成阿里磅特級紅茶。

此外，因應寒流來襲，有「紫城農場仙草料理包」，可輕鬆煲出一鍋仙草雞湯；台東青農墾植百分百有機的原生老薑研磨的「清亮農場有機薑黃粉」，適合在家煮薑黃飯或當辛香料使用。

活動期間在復興店專區消費滿750元，有機會抽千元SOGO禮券、以及獲得價值千元「初見小農大禮包」；在遠傳friDay購物活動專區消費滿500元，送香米及有機焙炒黑豆等限量超值好禮。