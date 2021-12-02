根據科技部統計，截至今年7月，南科從業員工人數逾8萬人，較去年同期增幅達5％；若與2012年，更有逾32％的成長幅度，信義房屋表示，南科人口紅利龐大，帶來強勁自住及置產需求，整體房市呈現供不應求，因此首度在南科LM特區展店，為新市、善化區第一家信義房屋。

信義房屋南科店店長簡劭存指出，南科從業員工人數大幅成長，同步推升自住及置產需求。住宅產品部分，以屋齡15年內的透天物件、電梯大樓或華廈為主力，前者視地坪大小，總價介於1500萬至2500萬間，後者總價至少700萬起跳；置產部分，則包括收租型透天、土地（含農地、地坪較大的三合院）等，尤其土地部分，各地建商看好南科未來發展性，且從業員工人數仍持續成長，勢必帶來居住需求，積極赴當地獵地，因而成為炙手可熱的標的。

信義房屋南科店專營住宅型或收租型透天、電梯大樓與華廈、土地等產品，今年第四季開幕，開幕活動「Join us&Have Fun」上，特別安排在地藝術家LEHO繪製兩幅長180公分、寬150公分的畫作。簡劭存說，其中一幅由藝術家繪製，另一幅則由居民聯合完成，透過民眾與藝術家協力創作，描繪舉起的手心在天空擊掌，也代表同仁在南科帶來親切問候，同時，也希望為原本鄰近南科、極具科技感的社區，帶來人文與藝術氣息。

簡劭存也透露，LM特區屬於低密度、比較偏向美式的住宅區，日後打算添購除草機，從分店附近開始定時整理路邊雜草，替居住環境共同盡一份心力，發揮信義房屋長年在社區服務上累積的經驗，成為南科人的好鄰居，另外信義房屋全台直營，南科店也將善加運用公司提供的各項保障及專業服務，替買賣客戶完成家業夢想。