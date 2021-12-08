台中市不動產開發公會理事長林正雄直言「重稅比疫情還可怕」，明年推案量可能減少到2800億到2900億，市場呈「量減價微揚」的格局。（盧金足攝）

雖遭疫情干擾，台中房市買氣仍升溫，台中市不動產開發公會統計，今年台中房市總推案金額將達3334億元，較去年同期3049億元約成長9.34％，推案金額創歷史新高，但營建成本增加，明年「2」字頭房價恐在台中市場消失，購屋人要有心理準備。

中央打炒房，台中市不動產開發公會理事長林正雄直言「重稅比疫情還可怕」，明年推案量可能會減少到2800億到2900億，市場呈「量減價微揚」的格局。

此外，台中市不動產開發公會針對明年房市發展，預測的字為「穩」字，經歷新冠肺炎疫情，明年應該是「健康元年」，居住環境也會朝向健康宅規畫居多。

展望明年，林正雄預期在政府持續打房，以及金融限縮的政策下，全年推案金額可能會略為減少，約在2800億至2900億元之間，市場呈現「量減價微揚」。

林正雄指出，台中市近幾年並以每月平均約1000人速度增加，一年大約有1萬至1.2萬人移入，這就是台中人口紅利，但過去每戶平均人口約3.6人，現已減少至3人以下，加上房價單價上揚，為壓低總價造就市場小二、小三房產品當道。

近5年來，台中市建物移轉棟數呈穩定走揚，去年全年移轉棟數為4萬8623戶，今年預估可達5萬1000餘戶約成長5％，去年台中推出戶數共計2萬4420戶，今年預估約2萬4100戶上下。

台中房市推案熱區，以行政區畫分前5名依序為北屯、西屯、南屯、梧棲、東區，值得注意的是，梧棲與東區是首度擠進前5名，顯示台中房市推案向蛋白區外溢情況日趨明顯。