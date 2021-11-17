藍營市議員蘇柏興指出，警察局應全力維護投開票所的秩序，也要保護好候選人避免有人生事。（陳世宗攝）

今年12月18日將舉行4大公投，明年元月9日是中二選區立委補選。藍綠兩陣營今天都要求警察局要維持中立，當天一定維持好治安要保護好候選人不容許有人滋事；綠營市議員曾朝榮要求確實執行選罷法規下，投開票所30公尺不能逗留、干擾民眾投票的規定。警察局長蔡蒼柏說，不容有人心士滋事影響選舉。

綠營市議員李天生、曾朝榮、李天生、蔡耀頡質詢說，依規定在投票所30公尺不能逗留、干擾他人投票，在胡志強時代就執行的很好，只要發現有人30公尺內停留就驅離，但這次中二選區罷免就看到有人逗留，讓在附近的投票民眾感到恐慌，要求警察局在公投及中二選區立委補選都要嚴守中立。

李天生表示，有關選罷法規定在投票所四周30公尺內，喧擾或干擾勸誘他人投票或不投票，那假設民眾在35公尺做了相關行為，如假裝泡茶，警察局能做相關處置嗎？年底除了有公投案，明年初還有立委補選的投票，請警察局要提前做好對應措施，讓民眾安心，也保障民眾的投票權益。

藍營市議員蘇柏興指出，不管是12月18日公投及明年元月9日的中二立委補選，警察局應全力維護投開票所的秩序，也要保護好候選人避免有人生事。蔡蒼柏表示，一定維持行政中立，維持好投開票所治安，會跟投開票所的主委將30公尺距離規畫出來。

副市長陳子敬強調，已與市警局長蔡蒼柏初步討論，這次補選牽涉到5區3個分局，警察局主要負責暴力介入選舉，查察賄選則是法務部地檢署調查局負責，絕對有信心維護台中治安。