國民黨主席朱立倫就任後發動黨員回娘家「同舟計畫」，將退黨者處分年限減半，無黨籍北市議員鍾小平也獲解套，卻引發市黨部主委黃呂錦茹反彈。鍾小平23日受訪時表示，為了顧及主管情緒，他明日會委託助理申請回復黨籍，也打算將罷免林昶佐達陣成果作為回娘家的「伴手禮」。

鍾小平今赴台北市選舉委員會，繳交罷免林昶佐的6738份補件連署書。媒體詢問他對黨內反彈的看法，他態度輕鬆表示，他明天還是會遞件，但為了不要惹黃呂生氣，會叫助理幫忙，不會親自現身，還說據他了解，主委還是會處理此案，因為黃呂必須照朱立倫交代去做。

鍾小平接著表示，他和前花蓮縣長傅崐萁回黨，會讓黨更團結更強大，像傅就帶來5000個黨員，他則是帶了林昶佐罷免連署的「伴手禮」回娘家，這就是對國民黨有心的展現，「不是把娘家東西偷出去，是帶伴手禮回娘家啦，然後帶一些功勞回來，這樣才有正當性。」

鍾小平說，他認為黨內就該遵照黨的法令，當然有人反彈，可是他也會相忍為黨，盡力化解反彈，讓黨更協和、更團結，還直言團結的國民黨民調都輸民進黨這麼多，倘若繼續內鬥下去，國民黨恐永無執政的一天。

至於有國民黨議員認為他積極投入罷昶是為2022立委選舉。鍾小平則說，他今後在國民黨要選什麼，都會聽朱立倫的，且是否投入立委補選，還要靠24萬萬華、中正區的公民的看法，跟朱立倫的意志，就是黨意跟民意的概念。