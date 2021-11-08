神岡獅子會募集15萬8000元，8日舉行捐贈儀式。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

北台中家扶中心長年深耕在地，受扶助而自立青年已逾1萬3600人，今年適逢家扶50週年，生日願望是募集1238個蒸煮鍋，截至10月底已募集近6成，但距離每戶1份蒸煮鍋與實用物資包、生活扶助、急難救助金目標尚缺4成，家扶中心盼各界能慷慨解囊。

今年適逢家扶中心50週年，為了協助經濟弱勢家庭可以在家簡易烹煮，特地許下募集1238個蒸煮鍋生日願望，需要1238個幸福推手外，預計在11月28日「五哩底家‧十在幸扶」歲末送暖時，將蒸煮鍋與實用物資包送達每戶扶助家庭，在後疫時代適應新生活型態。

家扶中心指出，除了募集1238個蒸煮鍋，受疫情衝擊導致失業，以及被迫轉換工作的家庭經濟失衡，又逢開學之際，對經濟弱勢家庭更是雪上加霜，自9月至歲末預估需有160萬元生活扶助、急難救助金，以解決家庭燃眉之急。

家扶中心表示，中心動員後援團體包括扶幼委員、志工團體與社工們及社會大眾，如火如荼號召，截至10月底已募集近6成，但距離每戶1份蒸煮鍋與實用物資包、生活扶助、急難救助金的目標尚缺4成。

神岡獅子會長顧子駿得知後，也動員獅友響應，目前已募集10多萬元，預計8日將舉行捐贈儀式。另外，有小朋友帶著存了多年的大豬公響應，也有曾受過家扶幫助的自立青年回娘家參加活動，令人相當感動。