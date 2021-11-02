前立法院長王金平前往蘆洲參加一場活動，未料遭到民眾逼車尾隨，警衛立刻亮槍，引起一場烏龍糾紛。(中時資料庫)

前立法院長王金平今天（2日）上午9時許，前往蘆洲空中大學參加校慶，座車行經三重區三和路四段時，因急切往蘆洲方向車道，與一部車發生行車糾紛，遭對方吳姓駕駛鳴按喇叭，尾隨、 逼車，因而傳出車內隨扈「亮槍警戒」情事。

對此，派員擔任王金平隨扈的保六總隊，事發後聲明澄清，該名隨扈僅在車內取出槍械置於胸腹處「警戒」，並非亮槍，同時將警察服務證貼在擋風玻璃上，未下車，對方見狀隨即離開，全程並無「下車亮槍」。

根據TVBS報導，這名警衛官鄭啟東屬於保六總隊第二警官隊，民國80幾年起就擔任王金平的隨扈，已經超過20年。甚至王金平2019年到訪廈門進行三天兩夜的「祭祖尋根」之旅，鄭啟東也隨行當貼身護衛。

王金平的幕僚形容，鄭啟東待人客氣，個性溫和，平時在辦公室遇見也會打招呼聊幾句，除非是遇到非常緊急的事情，否則不會輕易亮槍。

對於有無亮槍，王金平的駕駛告訴員警：「下交流道時（吳男）一直堵我們的車，車上隨扈擔心院長安全，因此出示證件並持槍在車內警戒」。