「只要有心勝過千言萬語！」台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員賴楷棟、鄭錦坤，日前執行夜間巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於黎明路與五權西路口有名老嫗步履蹣跚行走於路中央，亟需協助；警方立馬前往協助，因該老嫗疑似無法言語，情緒激動不斷揮舞雙手示意，員警見狀耐心比手畫腳回應，老嫗在員警陪同下找到她溫暖的家。

警方指出，88歲的陳姓老嫗家屬表示，老嫗係瘖啞人士，僅有家人才懂得老嫗的陳述，這次老嫗獨自外出，步行於川流不息的車道，加上無法以言語表達求助，若無即時遇到熱心的員警耐心協助，後果恐將不堪設想；對於員警緊緊相依隨侍在側陪伴老嫗返家的舉動感謝不已。

陳姓老嫗在員警陪同下，平安回到她溫暖的家。（警方提供）

南屯派出所長江松泳表示，家中若有高齡長者除要多予以關懷陪伴外，非必要儘量避免讓其獨自出門。隨身衣物可繡上住家地址、聯絡方式，或配戴愛心手環、項鍊等，俾利遇到困難時，讓員警能如「及時雨」給予協助。