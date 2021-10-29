高雄41歲余姓男子酒後搭乘計程車準備返家，由於喝得太醉無法清楚說明住家地址又於途中尿急，計程車司機便將余男載到派出所解尿，警方為了協助余男返家，查詢余男相關資料，意外發現余男身揹2條通緝，員警立即將他逮捕，並分別移送嘉義地檢署及高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局福德二路派出所員警於28日凌晨1時許發現一部計程車臨停於派出所門外，便立即向前關心，計程車司機向警方表示，車上一名乘客酩酊大醉，又急著要上廁所，所以想借派出所洗手間讓乘客解尿。

員警攙扶余男進到派出所內讓其如廁，由於余男喝得太醉，計程車司機已經搭載余男超過20分鐘，卻仍無法向司機說出正確目的地位置，讓他相當困擾，因此向警方尋求協助，希望警方可以幫忙查詢余男正確的住家地址，好讓其能順利載送男子返家休息。

員警待余男上完廁所後，向他詢問身分證字號以查詢住家地址，未料警方以警用小電腦查詢後，赫然發現余男竟是嘉義地檢署及高雄地檢署發布的竊盜及不能安全駕駛通緝犯，隨即請余男將計程車的車資付給司機後，立即將余男逮捕。

余男酒醒後，發現自己被逮捕，向警方強調，自己全然不知已被通緝，更委屈表示「如果知道被通緝的話，怎麼還會自己送上門到警局上廁所」，讓在場員警哭笑不得，警方詢後將余男依竊盜、不能安全駕駛通緝分別移送嘉義地檢署及高雄地檢署偵辦。

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