台中52歲藍姓婦人日前上午騎車至住家附近的超商購物後步行返家，當下午準備騎車出門，在住家附近遍尋不著機車，著急跑到派出所求助，在員警協助尋車的過程中，她突然想起自己似乎將愛車遺忘在超商，藍女不好意思地頻向員警道謝，結束這場機車失蹤驚魂記。

警方指出，藍姓婦人跑進派出所，神情著急地表示停放住家騎樓的機車不見了！藍女信誓旦旦表示，早上她將機車停在自家附近騎樓後，就未曾移動過，中午雖曾去找朋友卻是搭乘計程車前往，只是下午準備要騎車出門，卻怎樣都遍尋不著。

藍姓婦人心急愛車才剛買數個月擔心被偷了，員警前往藍女住家附近尋車，所內值勤的警員則調閱監視器畫面釐清，藍女見員警們積極協助，突然驚呼：「啊，車子好像停在附近超商？」員警與藍女前往超商尋找，遠遠看到她的愛車停在超商外。

原來藍姓婦人前往超商購物後步行返家，中午去朋友家聚會也沒有使用到車輛，將愛車遺忘在超商。藍女直說自己迷糊，不斷向員警道歉，結束這場機車失蹤驚魂記。

警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。