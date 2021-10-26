桃園市一名95歲黃姓老婦人，26日上午趁著天氣回溫，一個人獨自前往住家旁的公園散步，但老婦人疑似體力不支加上失智症發作，只能癱坐在公園的長椅上，所幸路過的員警發現，及時護送老婦人平安返家，否則後果不堪設想。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，26日上午9時許，家住平鎮區上海路的黃姓老婦人，趁著難得放晴的好天氣，獨自前往住家旁的公園活動筋骨，但疑似體力不支，加上失智症發作，老婦人只能呆坐在公園的長椅上，不知所措。

所幸平鎮派出所警員林濱及賴巧昀多次巡邏經過，發現老婦人已獨自呆坐公園長椅許久，直覺有異，於是停下車輛上前關心，這才發現老婦人原來是忘了回家的路，無奈老婦人面對員警詢問，完全無法表達語意，員警只好先將老婦人帶回駐地，並提供飲水及熟食供老婦人補充體力。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦人的身份，老婦人的女兒接到通知趕到派出所，見到母親平安無恙，頻頻向警方道謝，並表示平常母親都有運動的習慣，因為最近濕冷的天氣讓母親一直悶在家裡，難得天氣放晴，所以沒帶手機及證件就急著出門運動，沒想到體力不堪負荷，沒想到又突然忘了回家的路，還好有警方熱心的協助，不然後果不堪設想。