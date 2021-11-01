賴姓男子無照駕駛又闖紅燈，今年1月、4月分別被警察攔下開單，他卻謊稱自己姓葉，並在通知書上簽下葉男的名字，葉男2個月後，因預約報考駕照，發現還沒騎車上路就已經違規3點，因而提告，士林地檢署日前偵結，依照偽造私文書罪提起公訴。

賴姓男子1月15日上午10點半，騎機車在內湖路1段闖紅燈，被警察當場攔下，他告訴警方自己沒帶證件，並報葉姓男子的年籍資料，警方依據資料開出闖紅燈、葉男無照駕駛的紅單。4月2日下午，賴又在樟樹2路136巷口闖紅燈被攔下開單，二度謊報年籍資料。

葉男被冒用後仍沒有察覺，直到3月，為了報考駕照，預約考照時間時，發現已經被記點3點，因而向警方報案，並稱不曾在違規地點被攔查開單。

起訴書指出，賴男為了脫免行政處罰，向警方謊報他人的年籍資料，並在「收受通知聯者簽章」，欄位偽簽葉的署押，再交給員警收執，足以損害葉、警察與監理機關對交通違規者取締的正確性，依偽造私文書起訴。