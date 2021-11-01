近日一顆直徑約2公尺的小行星「2021 UA1」，在距離地球表面約3000公里處飛過，比起月球距離還要更近，是有史以來飛掠地球第3近的小行星，而且更讓外界驚訝的是，科學家們一直到小行星飛過地球以後，才終於察覺到它的存在。

Newly-discovered #asteroid 2021 UA1 missed Antarctica by only 3000 km Sunday evening.

It came from the daytime sky so it was undiscoverable prior to closest approach.https://t.co/Y0zY7mAYue pic.twitter.com/R9VpMo2X9G — Tony Dunn (@tony873004) October 27 2021

綜合外媒報導，「2021 UA1」小行星在23日傍晚，以時速2897公里飛過南極洲上空，當時這顆僅高爾夫球車大小的小行星，距離地球表面僅有不到3000公里，比起月球還要更近（月球距離地球約38萬4400公里），是目前距離地球第3近的小行星，僅次於2020年8月的「2020 QG」以及同年11月的「2020 VT4」。

儘管如此，科學家指出「2021 UA1」的直徑很小，只有約2公尺，就算它真的撞擊地球，也可能會在穿越大氣層時燃燒殆盡，對地面造成不了太大的危害。真正令人緊張和驚訝的是，雖然「2021 UA1」距離地球這麼近，但科學家們一直到它飛過後數小時，才終於察覺它的存在。據科技網站CNET報導指出，首個發現「2021 UA1」的是卡塔利那巡天系統（Catalina Sky Survey）。

對此科學家們分析，這是因為美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構所探測到的小行星，大多數是「正面」往太陽和地球的方向飛來，但仍有部分小行星會從「後面」接近，也就是由太陽飛向地球，再加上「2021 UA1」是在白天時飛過，太陽的強光導致能見度很低，才會出現這種狀況。