桃園市平鎮區一名79歲李姓老婦人，31日上午提著一袋資源回收的寶特瓶，眼神茫然、步履蹣跚地走在車水馬龍的中豐路上，幸好巡邏員警經過，見老婦人神情恍惚，趕緊上前關心協助，才能幫助老婦人平安返家。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住中部的李姓老婦人，近日由家人接到桃園同住，31日上午趁著兒子外出工作，自己一個人到住家附近撿拾一些寶特瓶，想做些資源回收工作賺取微薄收入，沒想到卻越走越遠，再加上老婦人年事已高，略有失智，老婦人出了門，卻忘了回家的路。

幸好巡佐蘇士豪及警員盧志偉巡邏經過，發現老婦人神情恍惚，員警趕緊上前詢問，無奈老婦人語焉不詳，面對員警詢問，完全無法表達，僅嚷嚷著想要回家，員警見老婦語無倫次，且臉色發白，擔心老婦體力不支，於是趕緊先將老婦人載回派出所休息，並提供飲水及熟食讓老婦人補充體力。

待老婦人狀況穩定後，員警再利用人臉辨識系統查出老婦人的相關資料，並順利聯繫上她的家人；老婦人的家人接到通知趕到派出所，見到母親平安無恙，當下鬆了一口氣向警方道謝，還好警方及時發現並給予細心的協助，否則後果不堪設想。