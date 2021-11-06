大元林艾璇、鬼鬼吳映潔、小樂吳思賢、鐵肺公主戴愛玲6日出席「把愛分一半給牠，幸福專車」送糧計劃活動。對於日前公佈的《全明星運動會》第3季名單，大元和小樂之前一起與小豬黃沐妍錄節目，兩人都表示「看好小豬，她是一個非常認真的人，希望她能去老大江宏傑的隊上。」至於料想不到的名單，大家則異口同聲說是賀軍翔，滿期待他的表現。而戴愛玲則說，「如果有硬舉或空中瑜珈的話，我應該可以，我自己就是練硬舉飄高音的！」

大元是很稱職的公益大使，她日前和小樂、鬼鬼去探訪流浪狗園，一開始很害怕看到狗狗們無助的眼神，餵牠們食物後，發現牠們其實都很熱情，很開心自己跨越了一開始的恐懼。她回家看到自己的愛犬還對媽媽說：「妳看牠多幸福！吃的那麼胖！」

小樂不是第一次參觀園區，他很開心擔任這次公益大使，「牠們真的很需要大家的幫忙，尤其是醫療資源與糧食短缺的部分，希望大家如果有能力的話，可以一起多幫助這些浪浪們。」

戴愛玲因為過敏無法養寵物，她覺得不一定要親自擁有牠們、照顧牠們，多關注浪浪們的議題，或是在能力範圍內提供物資給浪浪們，都可以表達對牠們的關心。