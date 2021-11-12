「謀女郎」董潔堪稱超強發電機，連梁朝偉都難以招架。(年代提供)

董潔在《請你原諒我》飾演清純女學生梅果。 (年代提供)

王大治（右）在《請你原諒我》對董潔（左）窮追不捨，現實中兩人也滋生愛苗。 (年代提供)

《請你原諒我》巧合見證藝人精采的感情世界。（圖中間三人由左至右為吳秀波、董潔、王大治）

陸劇《請你原諒我》由大陸知名演員吳秀波、董潔、王大治主演，講述3對男女從青澀經歷世故而成長的愛情故事。《請你原諒我》除了演員陣容、細膩情感戲，最特別的就是巧合的「見證」了演藝圈精采的感情世界，尤其從戲裡愛到戲外的董潔與王大治，兩人雙雙婚內出軌，更是鬧得滿城風雨。

董潔在台灣最為觀眾熟悉的角色是《如懿傳》的富察皇后，與周迅飾演的如懿在後宮爭鬥多年；她清新脫俗的外表和精湛演技，被大導演張藝謀相中，飾演電影《幸福時光》是繼鞏俐、章子怡後知名的第三代「謀女郎」。

董潔戲路廣，多變形象讓其充滿魅力，國際巨星梁朝偉也和她傳過緋聞，劉嘉玲還因此大動作封殺她，堪稱超強發電機，大陸「最醜影帝」王大治也為她傾倒，甚至放棄家庭。

董潔在劇中飾演梅果，王大治飾演窮追梅果的費兵，劇中費兵初見梅果就為她神魂顛倒稱她為「仙女」，但梅果心裡只有吳秀波飾演的徐天，對費兵發了好人卡說：「愛是有天意的，愛是要有緣分的。」

事實上，緣分與天意讓兩人因戲相遇產生情愫，王大治一進片場就對董潔產生好感，互動曖昧，但當時兩人都有婚姻並未在拍攝期間逾矩。只是愛火壓抑不住，2013年兩人就被媒體爆出雙雙婚內出軌，更流出在民宿大廳激吻的照片，引起軒然大波。