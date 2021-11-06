國台辦發言人朱鳳蓮5日公開點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人為極少數「台獨頑固份子」，禁止三人及其家屬進入中國大陸與香港、澳門地區，也限制其相關機構與中國組織、個人合作。對於國台辦列出台獨清單，國民黨立委陳玉珍認為，可以看出來，大陸現在開始有系統地把台獨分子和絕大多數台灣人民做出區隔。

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照片）

朱鳳蓮指出，大陸正告此類台獨頑固份子，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。大陸方面將依法對台獨頑固份子追究刑事責任，終身有效。

【每日必看】國台辦"制裁蘇貞昌" 胡錫進:家族財路將被斷｜陸列"頑固台獨份子" 馬英九:一不小心反效果｜陸點名“台獨分子” 陳玉珍：兩岸紅線讓台商更辛苦 @中天電視 20211106

對於大陸出手整治台獨公布名單，陳玉珍6日接受《中天新聞》專訪時分析表示。國台辦以前算是大陸對台系統比較鴿派的一套體系，前陣子也可以看到大陸外交部、國防部和國台辦都走鷹派路線，這一次列出「頑固台獨份子」名單，可以看出來，大陸現在開始有系統地把台獨分子和絕大多數台灣人民做出區隔。否則，在沒做出區分之前，兩岸紅線的確讓在大陸台商的立場是很尷尬和左右為難的。

陸委會5日晚間發新聞稿反擊，表示不接受專制威權的恫嚇威脅，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由，陸委會將研議適時採取必要反制與防範措施，同時審慎檢視兩岸交流合作及其以政治干預企業經營的可能影響，研修相關應對法制規範，以確保國家安全與民眾權益。