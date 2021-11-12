國民黨全力推動12月18日四大公投案過關，前主席、立委江啟臣將在六都舉辦大型公投造勢宣講，14日從其大本營台中發動，現任主席朱立倫今天表示，他昨天早上已和江通過電話，會一同出席台中的宣講活動，大家的立場都一致，就是四個公投都同意。

在台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，藍軍氣勢大振，力拚四大公投全數通過，黨中央全力推動1218場地方宣講，日前第一波規劃，先透過國民黨各地方黨部推動約490場次地方開講。

身為公投綁大選案領銜人的江啟臣，也規劃六都巡迴公投開講活動，14日首戰選在大本營台中，邀請前總統馬英九、現任主席朱立倫、中廣董事長趙少康、前副主席郝龍斌等藍營天王合體。

朱立倫上午到國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬，紀念孫中山誕辰156周年，會後受訪時對此表示，他昨天一早就已經跟江啟臣聯絡，他們共同都會在後天參加公投的活動，他同時也會參加一些青年的活動。

朱立倫強調，他和江啟臣對四大公投態度都一致，就是四項同意，兩項由國民黨主推，兩項尊重、協助、支持民間團體。