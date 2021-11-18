重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案，將於12月18日投票，其中「珍愛藻礁」公投，引發各界對桃園大潭藻礁生態的關注。而今(18日)為第二場公投意見發表會，由「珍愛藻礁」率先於10時30分登場，反方代表人為台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，正方代表所引用的資訊為中興大學莊秉潔教授資訊，目前莊教授已改變態度和評估數據，願意支持三接外推方案。

趙家瑋表示，自己過去15年間以學者的身份關心氣候變遷和能源議題的研究，會以反方身份來辯論三接議題，是基於學者的責任。趙指出，剛剛正方以海象氣候因素，來辯駁三接不可蓋，很多資料都是引用中興大學莊秉潔教授的分析，問題是莊秉潔老師目前改變態度，願意支持三接外推方案，所以三接因為海象因素而不適合蓋，可能還需要尊重學者的評估。

趙家瑋也指出，自己盤點過往三年能源轉型上面的需求性和替代方案的可行性，評估三接外推對生態的衝擊，他認為唯有出來呼籲大家投下不同意票，才能守護台灣非核減媒的願景。

趙家瑋直言，台灣已經走過經濟和環境對立的年代，大家該想的是台灣產業發展，和能源政策策的規劃能符合當前的氣候變遷年代，因此更要呼籲大家投下不同意票，因為三接外推不是環境和經濟的衝突，而是一種取捨，且天然氣的增加，是消減然媒發電不可或缺的重要選項。