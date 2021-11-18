四大公投案將於12月18日投票，一份媒體最新民調出爐，僅「公投綁大選」與「反萊豬進口」2案獲得過半同意，「重啟核四」雙方支持度均4成多呈拉鋸戰。值得注意的是，該民調顯示民進黨主張的「四個不同意」不斷逆勢上漲，各項議題均呈現同意比例下滑、不同意比例提升的狀態。

《ETtoday新聞雲》最新民調，11月12日至11月15日針對台閩地區年滿18歲以上民眾以「手機簡訊」進行「公投意向追蹤調查」，回收有效樣本數為1757份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.34%。結果顯示，12月18日全國性四大公投當日「一定會」去投票者共1,045名（59.5%），若以抽樣誤差正負2.34%來看，推估目前可能投票率介於57.2%~61.8%之間。

針對一定會去投票者，各項議題投票意向結果如下：

(1)重啟核四：45.3%同意、43.9%不同意、10.9%不知道/沒意見。

(2)珍愛藻礁：48.0%同意、37.7%不同意、14.3%不知道/沒意見。

(3)公投綁大選：54.9%同意、38.1%不同意、7.0%不知道/沒意見。

(4)反萊豬進口：55.9%同意、37.0%不同意、7.0%不知道/沒意見。

由以上結果可見，「重啟核四」議題雙方最為膠著，11月1日至4日的調查結果相比，同意比例由48.9%下滑至45.3%，不同意比例由39.6%提升至43.9%，同意與不同意比例差距拉近僅剩1.4個百分點；「珍愛藻礁」議題，同意比例雖領先10.3%但未過半，尤其 11月1日至4日的調查結果相比，同意比例由50.1%略為下滑至48.0%，不同意比例由35.8%稍微提升至37.7%，雖仍為同意大於不同意，但正反兩邊差距已縮減至10.3%，後續仍需觀察。