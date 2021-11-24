國民黨青年、即將投入北市議員初選的田方倫和楊植斗，今日在台北市八德路、饒河街交接路口扮「人肉看板」進行街頭演講，2人表示民進黨加碼補助設「4個不同意」公投看板，但國民黨缺乏資源，也沒錢補助看板，才會決定自組「人肉看板」反制，還特別選在民進黨「4個不同意」大型看板下嗆民進黨。

「真的好有錢！」楊植斗說，民進黨瘋狂撒錢，不但舉辦豪華說明會，更加碼補助「4個不同意」看板，從原本只補助2萬5000塊，翻倍補助5萬元。田方倫則說，國民黨缺乏資源，也沒錢補助看板，藍營青年只能自組「人肉看板」反制，還自嘲是小蝦米對抗民進黨這個大鯨魚。

田方倫指出，台灣中油公司花了大筆預算在台北市重要路口電子看板上，張貼廣告宣傳要大家對珍愛藻礁案投下反對票，此行為是完全違反公投的民主價值，未來應當修正公投法，限制公部門宣傳預算，或者編列同等預算給公投提出方，才是公平。

楊植斗說，今天的行動只是剛開始，未來還有20幾天的時間，希望能號召更多的青年及自發的民眾在各地組成「人肉看板」。楊植斗說，在他的選區大安區以及文山區，看板掛得滿坑滿谷，一定要挺身而出才能抗衡，他將嗆遍選區內每一面民進黨的不同意看板。