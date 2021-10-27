綽號阿維的男子（左）日前到左營區偷竊機車，警方循線找到他到案說明。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

綽號「阿維」的50歲男子為了找機車代步，日前從大社區到左營區偷竊1輛機車，他行竊時本來就穿著1件輕便雨衣，後來又2次變裝，企圖增加警方查緝難度，但警方仍循線找到他，詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

左營警分局四海派出所日前接獲報案，李姓民眾說應該是忘記拔取機車鑰匙，導致放在海軍軍區旁停車場的機車失竊，請警方幫忙找尋。警方獲報後調閱周邊監視器畫面，認為穿雨衣的男子涉嫌重大。

警方調查，10月18日上午7時許，一名穿著「輕便雨衣」的男子，騎車至距停車場200公尺外巷弄內換上「黃色兩件式雨衣」後，徒步進入停車場左顧右盼，發現1輛機車鑰匙未拔下，便將其竊走。

之後竊嫌疑似怕遭警方查獲，竊車後不斷繞路10幾公里，直至大社區路旁停車，再度換上「紅色連身雨衣」，揚長而去。

警方調查，阿維平日在大社區擔任保全工作，他日前騎乘自己的破舊機車到左營區，看到一輛機車沒拔鑰匙，發現四處無人就騎走。警方到阿維的工作地點通知他到案說明，阿維到案坦承是為了有狀況較好的機車代步，所以到左營偷竊機車。