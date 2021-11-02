男星陳冠希從出道就憑著一張帥氣臉蛋迷倒兩岸三地少女，儘管在醜聞事件爆發，仍有一票粉絲死忠支持，之後大方認愛名模秦舒培，還生下一個女兒，形象大不同；近年陳冠希愛家形象深植人心，今（2）日晚間無預警清空經營11年的臉書粉專，只留下3張照，引起網友瘋猜發生什麼狀況，還有人大膽推測他可能為家庭消失幕前。

陳冠希和小他9歲的名模秦舒培交往多年，他為愛浪子回頭，一改花心渣男形象，甚至在女兒出生後完全變女兒奴，臉書或IG除了他的品牌商品宣傳外，幾乎都是一家三口甜蜜合照；但先前曾有人好奇為何陳冠希遲遲不娶秦舒培，他對此給了一個浪漫的回覆，「結婚就是一張紙，我覺得最重要的是感情」。

昨（1）日陳冠希才在IG曬出秦舒培和女兒，在萬聖節變裝的照片，還有他特地裝扮成恐龍，帶著女兒穿梭在遊樂園玩耍的影片，被路人認出還引來圍觀和尖叫聲；從畫面中看出陳冠希有多寵溺女兒，女兒和一個小男生簽著手，他也默默地跟在身後緊盯著，就像是行動監視器，深怕女兒有任何閃失。

陳冠希無預警清空經營11年的臉書，只留下3張照片。(圖/ 摘自陳冠希臉書)

不過，陳冠希從2010年3月建立的臉書粉絲專頁，今日晚間把名字「EDC」改成「陳冠希 Edison Chen」，甚至清空11年來的所有貼文和照片，只留下3張照，分別是女兒可愛萌樣、一家三口溫馨合照和一張鎂光燈對著他拍的黑白照；有不少粉絲對他突如其來的舉動嚇到，掀起熱烈討論，好奇他是不是發生什麼狀況，亦或是有什麼新計畫，但大多數人看到IG還在，就暫時放心。