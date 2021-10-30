魔術師劉謙昔日火紅到在台灣熱門節目當固定嘉賓，還是魔術競技單元評審，他的一句「接下來，就是見證奇蹟的時刻」，更變成流行用語，但後來他將重心轉往大陸，鮮少在台現身；近期一名大陸網紅Tim和劉謙合作，還特地用超高速攝影機拍下他變魔術瞬間，事後重看多次甚至得放慢40倍速，才得以用肉眼看到「奇蹟時刻」，影片引起網友瘋傳討論。

大陸人氣網紅Tim經營的微博帳號「憶點點不一樣」，素材以介紹高速攝影影片為主，在9月份驚喜訪問國際級魔術師劉謙，測試是否能透過高速攝影機，破解魔術師精密手法；劉謙在鏡頭前利用撲克牌變魔術，拿著一張梅花8彈一下就換成紅心3，幾乎零破綻讓現場所有人超驚訝。

劉謙的魔術放慢40倍速，才得以用肉眼看到「奇蹟時刻」，影片引起網友瘋傳討論。(圖/ 摘自微博)

事後劉謙和Tim團隊一起重看高速攝影機拍下的畫面，不斷重播後，放慢40倍才看清劉謙手法有多快速，沒有用其他道具，單純是他在一瞬間用手指，巧妙地把兩張牌順序互換，讓Tim難以置信地說，「只是這樣嗎？你就只是疊在後面，把它換上來了而已」，劉謙才幽默地說，「這很難欸」。

儘管Tim微博帳號只有5萬多粉絲，但劉謙對決高速攝影機的影片曝光後，一個月就將近440萬觀看次數，吸引上千粉絲留言讚嘆，「即使知道原理，看著也還是很神奇」、「慢鏡頭才看出劉謙那麼強」、「最經典的在於當你知道了全部謎底，會更加感嘆魔術師的神奇」。