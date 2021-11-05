在我的印象中，我的高中女同學們和日劇中的角色一樣。愛漂亮，愛所有女孩子喜歡的小玩意，男友更是她們的世界。考試要一起，晚自習要一起，大學填志願要一起，只差沒一起手牽手，上廁所。

另一方面，她們愛組小團體、愛一起排擠誰、愛裝作姊妹情深，連吃壞肚子上廁所都要拉閨蜜一起去。和男友在一起時，她們十足小女人，窩在男人懷裡有男友萬事足。沒有了男友本性暴露，有大姊頭有女王有小嘍囉，這種雙面動物讓我怕死了。

因為我的高中同學們像包著糖衣的蟑螂藥，讓我對女人堆從此產生恐懼，更慶幸自己不是男人，不用去愛上這種奇怪生物。

忘記何時開始台灣女權高漲、各種同性戀群體蓬勃發展，兩性作家頻繁冒出頭。同工不同酬、性別限制等都被視為歧視，每個男人都害怕被視為「大男人的沙豬」。同性戀群體爭取權益，男性女性第三性都講求平等。

平等了沒我不知道，只是在公眾場合，大家都學會把實話放心中。

到了大學，我看到很多不一樣的女孩。

雖然我讀的是天主教大學，但本校的女同志大概和本校的神父修女一樣多。

還記得那時系上一位非常受女孩子歡迎的學姊，長得又帥又可愛。在我們學校常可以看見漂亮嬌嗲的女孩身旁牽著一位帥氣十足的女漢子，偶爾還可以看到幾位「第三性女孩」，毫不顧忌別人眼光地大聲談笑，也確實沒什麼人會多看一眼。

不知道是我從前的經驗太保守，還是我上大學後台灣的多元文化才真正開始，我們學校有各式各樣的妹子。某一位中文系的學姊帶著眼鏡看起來十足氣質，每次我叫她「學姊」他會含笑點頭，某天我才被中文系同學糾正── 親，人家是學長，還有女朋友。

除去這些少數色彩外，那時本校多數女孩外表上倒是有幾個共同特色，和今天你在台北街頭看到的軟妹子差不多：

第一，要染髮。在台北，金色頭髮的妹子比黑色頭髮多。

第二，黑色頭髮的有四分之三要離子燙，拉得像麵條一樣直直長長。

第三，要化妝，不然就要戴黑框眼鏡，可以兩者皆有，但兩者皆無就不稱職了。

第四，夏天穿短褲冬天穿短褲，上衣不可以很短，但褲子裙子可以短短短。

從小被灌輸「會唸書才是贏」，不修邊幅得像可以上陣殺敵的我，在大學時期被迫大轉變。那時的林志玲大紅，學校裡又以女生居多，那些女人踩高跟鞋還可以跑，不修邊幅就會被拒於聯誼之外。從那時我開始打扮，學習化妝、知道什麼是美白針、甚至還從一位同學那學到一個偏方——穿平口小禮服時，如果正好沒有適合的內衣，就……就用粗膠帶在胸部上纏兩圈！這樣可以又集中又不會「掉」，可以應急。(錯誤示範，請勿學習)

不得不說，當女孩……好累啊！

大學時的男女們正處於發情期，我糊里糊塗交了男友，糊里糊塗分開，什麼是愛完全沒搞懂。我身旁那些綿綿軟軟的妹子們個個愛得水深火熱，連上課都會看見有人綁著男朋友來一起聽課。

我那些愛得像瓊瑤劇的女生朋友們分成兩種：一種是講求公平公正公開，受到歐美熏陶。以我的經驗來講這種在大學校園裡可能佔多數。他們和男朋友一起去夜店，男友去酒店他們就去牛郎店，男友瘋他們更瘋，但當男友真正變心時他們哭得死去活來。另一種是委曲求全的女神經病，只要他愛我就好，累死苦死都甘願。

我認識的台灣女孩們，說保守是有點保守，說現代也真夠現代。她們去夜店跳舞看帥哥，但只要男友一通電話隨傳隨到；她們講話綿軟沒有殺傷力，但碰到「兩性平等」等相關議題時火力全開；她們一方面愛看兩性專家的書、倡導一個人照樣活得精彩，一方面在聯誼時不吃炸雞不吃大蒜只喝紅酒裝氣質；她們一方面獨立自主，不會要求男人把房和車送上門，一方面卻也期待男人可以負責更多。

要我形容我們這一代八零末的台灣女孩，四個字——雙重人格。

我在北京的大陸女朋友們，不會叫男友鼻鼻，不會「嘛」來「嗯」去。她們不准男友去夜店、要男友有出息、一言不合吵架打架也是正常。就算有男孩子在，她們吃東西也不會忌諱，大大喇喇。她們不會因為外在眼光就美白減肥，出門隨興自在。但另一方面，她們也忍受工作上的各種不平、傳統社會的結婚生子壓力。

她們很強勢，但在這個社會也算是弱勢。她們獨立自主，但有時令人訝異地保守。

我聽過很多大陸朋友說台灣大男子主義、說台灣女孩比較開放，說很多很多他們印象中的刻板印象，所以我寫下我身旁的台灣妹子們。軟綿綿的有很多，甜蜜蜜的有很多，但不管是軟還是甜對於自己的權益是非常在乎的。

歸功於這個國際化又紛亂得像戰場的年代，女人越來越聰明，男人只能多擔待了。

最後，我常被問到──大陸女生和台灣女生，有什麼不同的？

其實沒什麼不同，在傳統又開放的環境中，同樣堅強也同樣可愛。

唯一不同的，大概就是某一方在講話時，另一方會很想抽她。（郭雪筠/台北女孩）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。