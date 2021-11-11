因應美方要求，許多半導體供應商皆已在限期內上繳供應鏈資訊，其中也包括此前反彈很大的三星電子和SK海力士，韓媒報導，韓廠除了擔憂美方所要求資料涉及商業機密外，也擔心若此次交予美國相關資料，在貿易上佔同等重要性的大陸可能也會因此開口索取，進而夾在美中戰線之間。

美國商務部以提高供應鏈透明度為由，要求台積電、三星等跨國半導體企業於11月8日前，提供供應鏈資訊，包含庫存狀況、客戶訂單等數據，引起市場一片譁然，其中又以三星、SK海力士最為焦慮。

如今台積電已於8日當天證實完成交卷，而先前陷入兩難的三星、SK海力士也宣布上繳資料，不過皆強調並未提供客戶資料等敏感資訊，有報導指出，三星和SK海力士所提交的數據中，不包含庫存狀況、客戶資訊等相關數據。

《The Korea Times》先前報導分析，基於韓國在半導體領域的主導地位，任何提交相關數據的決定，都將導致負面的後果；不僅在美國斥巨資增設晶圓廠，三星、SK海力士在大陸半導體廠亦有投資超過150億美元，這也就代表，從韓方的角度來看，兩者在貿易上，佔有同等的重要性。

有鑑於此，若韓方因此為美國破例，可能將需要對大陸施以同樣的作法，1名不具名政府官員此前曾警告，若三星向美方交出半導體相關數據，可能也需要向北京提供同樣的半導體數據，「這是我難以想像的情形，這涉及國家安全、智慧財產權的問題」。