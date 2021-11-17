全球矚目的拜習視訊會談落幕，積極檢視不慍不火，消極看待不痛不癢，陷入最尷尬的卻是「超前部署」的台灣民進黨政府，綠營綠媒除了硬抓著拜登那句「它是獨立的，由它自己做決定」渲染作文章，一片沉寂甚至略顯落寞，早在拜習會登場前已充分顯露，拜登和習近平「老朋友」視訊的良好氣氛，像極了澎湖灣的「腳印兩對半」，台灣下一步該怎麼走，恐怕是民進黨政府的超級難題。

拜登定調美中關係，只會是競爭，不會走向衝突，意味著民進黨政府想藉美中衝突牟利宣告破滅，美國對中政策與態度，當然不可能因為一場視訊高峰會趨軟，北京方面也從來不心存幻想，拜登上任以來更給足美國軟硬釘子，美中競技場上已然勢均力敵，而拜登面對美國內部嚴峻挑戰，甚至衝擊自己政治聲望，終究必須面對現實，「它自己做決定」，從另一角度解讀，就是放牛吃草，除了「保護費」不能少，台灣儼然已算是美國「棄嬰」，只有台灣民眾在民進黨政府的催眠下，與五倍券等微小確幸慢性麻痺下，還渾然不覺處境艱難。

拜登定調美中回到競爭軌道，儘管美國慣性的擴張勢力企圖，與長臂管轄惡習難改，脫序的挑釁估計會降溫，更不會再放任民進黨政府狐假虎威，拿美國雞毛當令箭，持續衝撞大陸紅線，民進黨賴以攫取選票的「道具」，形同被美國管制甚至沒收，加上施政與官員劣跡斑斑，馬上面臨的四大公投，恐怕就是民進黨的第一聲喪鐘，缺了聯美抗中的絕招可使，2022和2024兩大關卡，更怕是不好使了，美國不容民進黨脫序演出，台灣人民更會施展擅長的選票槓桿，將民進黨一桿打入黑洞。

然而檢視台灣社會氛圍，卻不免令人對台灣選民的民主自覺捏把冷汗，民進黨重掌政權以來，從課綱到內宣，確實已經把許多台灣民眾腦袋洗得混沌不清，「躺平主義」在台灣年輕族群更是危機，連外媒都驚訝，台灣局勢如此險峻，為何台灣社會仍歌舞昇平，年輕世代仍老神在在，然而即便民進黨官員頻頻叫戰，一聽到退役軍人教召延長到14天，兵役可能從4個月延長，甚至可能恢復徵兵制，不只寵小孩翻天的家長憂心如焚，年輕族群也總算驚覺不妙，但該追究的是誰把局勢搞成這樣，誰把孩子推向火坑，是時候好好盤點民進黨政府惹的禍了。

拜登當前處境內外交煎，再不努力降溫川普掀起的美中戰火，美國經濟恐將嚴重折損對外競爭力與影響力，更危及民主黨未來選情，拜登或許年邁遲緩，相信行政團隊與黨內，都不會坐視情勢惡化下去，美中關係回到正軌已是必然趨勢，台灣「自己做決定」，最好的模式就是當年兩岸密切往來、水乳交融的階段，絕對不是聽美國哨音衝鋒陷陣的當前狀態，尤其不斷「增資」的軍購，美國議員搭行政軍機帶來的「保護費」聖旨，都將嚴重傷害台灣民生經濟發展，更是台灣民眾不能不腦袋清醒的重中之重。

全球許多國家地區都開始布局疫後經濟，尤其RCEP確定元旦運作，台灣爭取加入CPTPP八字沒一撇，如果不跟著拜登腳步轉向，設法改善惡化的兩岸關係，甚至持續挑釁北京紅線，除了恐怕成為美國眼中的「麻煩製造者」，其他國家隨著美國見風轉舵，更會讓台灣陷入孤立無援，世界局勢瞬息萬變，絕非危言聳聽，民進黨當局若執迷不悟，甚至仍試圖麻醉民眾，誠難如願。

美中腳印兩對半，「老朋友」床頭吵床尾和，台灣的「小三」角色益顯尷尬，下一步該怎麼走，善良憨厚的鄉親，該自有主張了。

（作者為資深媒體人）

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