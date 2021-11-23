1218公投倒數不到一個月，其中核四商轉案備受矚目，核四前廠長王伯輝因多次透過投書與節目發表經驗談，不只日前遭民進黨立委范雲要求相關單位「約束」其發言，網路也不乏針對王的攻擊，王伯輝今(23)日表示，「對的事，我仍然勇於面對」，期盼公投前各方人士來場君子之爭。

王伯輝指出，多年前在美國參觀一個水壩，映入眼簾的第一件事就是他們立了一個碑，文中道盡了對工作人員的感激與付出，對照今日政府對昔日在工地，頂著東北季風，出工前高喊「台灣人加油！」的工程人員進行無情的公審，只是單純說真話就被立委在國會殿堂開記者會要求相關單位約束發言，真的是天壤之別。

王伯輝說，回想起翡翠水庫，當年在胡秋原老立委的帶頭下說「水庫假如壩頂被炸」將是水淹台北市，但幸好當時經國先生相信科學，大力支持蓋下去，否則今天台北市的飲用水會是什麼樣子呢？高鐵和台北市捷運當初被抹黑成拼裝與破銅爛鐵，如今呢？

「壓力與批評排山倒海而來，我一個退休的廠長也是血肉之軀，我也有家人，但對的事我仍然勇於面對」，王伯輝說，盼望到12月18日公投前，大家能做個君子之爭。