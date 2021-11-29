近日屢有退休將領發言引發爭議，民進黨立委王美惠因此提案修法，對於退將以不實言論出賣國家主權者，得剝奪其月退休給與，或無月退給與者，最高處1000萬元罰鍰。對此，國防部長邱國正今（29）日受訪時表示，退將有自己的看法，但不能退役就不管，目前是道德勸說，也希望不要節外生枝。

退役上將夏瀛洲認為「共機在台灣西南空域，是自己的國土，完全有權巡邏」，引發爭議。王美惠提案修改《兩岸人民關係條例》，主張退將若以不實言論出賣國家主權者，得剝奪其月退休給與，或無月退給與者，最高處1000萬元罰鍰。此提案已有19位民進黨立委連署。

邱國正今出席立法院外交及國防委員會報告並備詢，受訪時表示，退將有他的看法，但畢竟從軍中出去，對軍中有些影響，而影響程度，基本上現役人員沒有參與，也不會接受退將的宣教。

至於退役後為平民發表言論，邱國正說，到目前為止，國防部的作法就是道德勸說，每位退將離開前也會誠懇表達希望不要節外生枝，「但他到外面以後，當然我們也不能一點辦法都沒有」，所以有關單位正在研擬，國防部如果參與修法討論也會表達看法。