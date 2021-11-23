近期，台灣輿論場再被攪動，各方圍繞美國對台政策是否變化的爭論不絕於耳。之所以出現這種狀況，根本原因在於台獨分子把美國視為「救命稻草」，美國的一舉一動、一言一行都被緊盯且放大解讀。直接原因是，在習拜會上及之後美國官員的表態，與此前「協防台灣」、「支持台灣參與聯合國系統」等言論不同，美國出現了所謂的「轉彎」現象。

根據中方發佈的新聞稿，拜登在會上稱「不支持台獨」。美方新聞稿中未出現這句話，但是拜登在此後卻說出了「不鼓勵台獨」的話語。美國不支持「台獨」，甚至於說拜登政府不支持「台獨」，並不是大新聞，畢竟白宮國安會負責印太地區事務的協調官坎貝爾曾在7月說過相同的話。但是，這次美方的表態卻意義重大，一是由拜登本人親自說出口，類似1997年柯林頓訪華時說出的「三不」；二是拜登當面跟中方做出的承諾，與在其他場合的表態性質不同。

遺憾的是，對美國這種明顯的轉彎，台灣民眾是看不到全貌的。民進黨官員、學者和媒體只挑拜登說過的對其有利的「強烈反對單方面改變現狀」、「堅持台灣關係法」的說辭，而完全不提「一中政策」、中美三個聯合公報、不支持「台獨」等對其不利的言論。似乎不提，拜登就沒有說過，美國也沒有這些政策。順便說一句，如果是學者和媒體對拜登等人的話一字一句進行分析並炒作一番，還能理解。但如果連一些重要官員也加入此隊伍，正如同這幾天出現的那樣，不顯得有點輕率和無知嗎？

這種愚民式解讀，也就是騙騙普通民眾罷了，台獨分子內心還是惶恐的。我們看到，在「習拜會」前後台灣發生的幾件事，都與當局此前的操作大相逕庭。一是蘇貞昌明顯放軟了對抗大陸的調門，二是隨之進行的「台美政治軍事對話」和「國防檢討會談」、美議員訪台都被低調淡化處理，三是台灣方面急忙組織F-16V戰鬥機的成軍典禮，蔡英文和孫曉雅都親自出席，還向外釋放台灣參與美國組織的「民主峰會」信息，以及立馬讓駐立陶宛「台灣代表處」掛牌成立，四是台灣組織多場研討會，動用美國親台學者，分析當前形勢和對台灣的影響。

既然台灣方面覺察到了美國對台政策的變化，那能從中得到什麼啟示和教訓呢？此前，理性的專家學者曾經無數次呼籲，要對美國保持清醒的認識，不能一味「倚美抗中台」，否則將會使台灣利益受損。美國從阿富汗撤軍和拋棄庫爾德人的殷鑒不遠。沒想到的是，一語成讖，美國的彎轉得這麼快，對「台獨」的打臉來得這麼急。

美國作為典型的現實主義國家和實行西式選舉制度的國家，當政者看重的是短期的利益，既不可能為其他國家和地區考慮，也難以為長遠的美國利益考量。因為跟台灣一樣，美國政客首先要的是選票。在捍衛美國戰略利益和贏得選舉之間，那些所謂的戰略和謀略只能先讓一讓了。眾所周知，目前拜登政府執政成績不佳，贏得中期選舉的壓力越來越大，而跟中國搞好關係可能是拜登逆轉勝的一張牌。

同樣重要的是，中美作為兩個核大國和經貿關係密切的世界前兩大經濟體，絕無發生直接衝突的可能。這次「習拜會」也再次確認了這一點。指望從中美戰略博弈中漁利，甚至主動給中美關係添堵的做法，絕無成功的可能。

除了美國外，近期在台灣問題上表現「積極」的日本和澳大利亞也出現了轉向的跡象。這些蔡當局最重要的「外部倚靠」都轉向了，船小的台灣好掉頭嗎？（作者為大陸台灣問題專家）

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