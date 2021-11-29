11月28日有署名蔡亦崴的小股東登報，列出「台鋼盟謝裕民、王炯棻、方振名等人七大罪」及「禿鷹集團咬錯獵物，光洋科不是綿羊是鐵牛」的廣告，王炯棻今日上午赴台北地檢署遞狀，控告該名小股東，登報內容實屬無的放矢，觸犯公然侮辱、誹謗罪。

根據廣告內容所列「土地合約假議題只為混淆主管機關搶經營權」、「明明是突襲，硬掰合程序，好比球棒傷人卻說被害人沒反抗」、「聯貸玩金融槓桿吃公司，不為經營，實為奪取資源，再吃掉下一個標的物！」等七大罪云云，王炯棻表示全都是不實指控，惡意中傷。

王炯棻表示，馬堅勇在未經董事會決議下，私自同意延展新創環保公司之不動產買賣契約，造成光洋科(1785)無法解除買賣契約，並依約沒收新創環保公司已付全部款項（高達新台幣3000萬元），作為違約賠償，馬堅勇明明涉嫌特殊背信罪，董事會將他解任合情合理。

對於廣告最後寫著「禿鷹集團就是半導體業的Covid 19」、「股價都被你們搞慘了，股東損失請禿鷹集團負責」，王炯棻攤開台鋼集團的公開財報，表示台鋼集團入主後的公司，業績獲利都是持續向上，春雨鋼鐵今年前三季每股盈餘達2.26元，股價漲了近三倍，久陽精密前三季EPS達1.29元，股價也漲了近五成，何來股價慘跌之說？王炯棻對於「Covid 19」、禿鷹的不實謾罵，決定不再容忍，今具狀控告該名小股東。

另外，今天也有署名光洋科股東登報針對馬堅勇投資大陸中國光微半導體，恐陷台灣半導體供應鏈技術外流再度提出質疑，認為光洋科大陸廠沒有半導體相關能量，馬堅勇卻準備把台灣光洋科連同台灣精材複製到大陸，半導體機密關鍵有外洩疑慮。光洋科市場派、公司派雙方經營權打得火熱，背後透過「小股東」也頻頻出招，「小股東」隔空交火到12月底股臨會前還是會相當精彩。