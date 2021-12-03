辦餐會遭檢調大陣仗搜查 顏寬恒最新回應｜2021.12.03

台中第二選區立委補選選戰白熱化，由國民黨候選人顏寬恒對上民進黨候選人林靜儀，近日顏寬恒遭暗指政見會以美食討好選民，前交通部長林佳龍則呼籲檢調注意顏陣營「炒米粉」涉及賄選。台中地檢署昨日上午指揮警方傳喚中二選區4名里長及20名里民進行調查「神秘餐會」，相關人等均在下午全數請回。對此，顏寬恒怒批，根本押人取供，欺人太甚。

對於檢調大動作約談，顏寬恒今（3）日受訪時表示，當初法務部的函釋指出，一般的台灣小吃、茶水等飲食，不構成對價關係或賄選的犯罪行為，但他們用這樣的方法，先約詢，隔天一大早又去按門鈴押人取供，針對自發性的支持者在分局、調查局、地檢署3點偵訊，用這些疲勞轟炸造成寒蟬效應，不管他們身體是否能夠負荷，有些年紀大的，甚至感到非常疲勞。

顏寬恒認為，用這樣的方法造成這些人心生恐懼，尤其在林佳龍臉書發文後就馬上有動作，是不是政治偵辦呢？顏寬恒也感到很心疼，這些人只是在選舉時支持自己認可的候選人，且「炒米粉」就是地方小吃、地方文化，也想請教現在綠營大肆舉辦的活動中，是否也有炒米粉、贈送台灣小吃，是不是也贈送很多物品？是不是「綠能我不能」，一切都只有執政黨可以。

此外，對於台北市議員王鴻薇對林佳龍當時競選時的梨山龍蝦宴的批判，遭威嚇要提告，顏寬恒深感不捨，他認為，王只是提出個人看法跟批判就要被告，一般人提告相關單位或許不會馬上有作為，但若是林佳龍提告，是否就會像台中地檢署指揮官指揮偵辦一樣？馬上就會對王做出威嚇的行為。

顏寬恒也提到，就是因為過去在地方服務、建設獲得鄉親的肯定，但他們的支持反而被威嚇、恫嚇，像被約談的民眾中有年紀比較大的，身體也不是很好，前一天10多位刑警到他的住所威嚇他，隔天早上7點不到又按門鈴押人取供、3點偵訊，再請回，是要在媒體上製造顏寬恒的炒米粉是賄選？但事實上就是他們利用偵辦行為，大陣仗讓支持者心聲畏懼，這樣的行為人民能接受嗎？